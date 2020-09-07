В Иркутской области на ремонт дорог выделят 4 млрд рублей

Врио губернатора считает, что Приангарье станет более привлекательным для туристов и спонсоров лишь тогда, когда в нем выстроят грамотную транспортную структуру и введут строгий контроль качества. Сегодня отдельные подрядчики просто присваивают себе денежные средства. Они не выполняют тот объем работ, который необходим. Подобные компании надо вносить в черный список. Об этом информирует irksib.ru.
По словам главы Иркутской области, сейчас основная задача заключается в удвоении темпов строительства. Это требует увеличения финансирования. В наших силах нарастить объемы финансирования с 1,5 миллиарда рублей до 3-4 миллиардов. Это вполне реально. Чиновник добавил, что в 2020 году в регионе планируют проложить и модернизировать 322 километра дорог.
Игорь Кобзев уделил особое внимание поддержке Приангарья из Москвы. Врио губернатора сказал, что перед ним и его командой стоит задача привлечь в регион как можно больше денег из федерального центра. На минувшей неделе Кобзев смог «выбить» из Москвы дополнительные 500 миллионов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».
Политолог Сергей Шмидт заявил, что за Иркутской областью давно закрепилось звание региона с самыми плохими дорогами в Российской Федерации. Эксперт полагает, что Кобзев смог понять хронические проблемы Приангарья. Сейчас он пытается их исправить.
Шмидт рассказал, что врио губернатора лично проехал по местным трассам. Политик многое увидел собственными глазами, а не в социальных сетях и не по жалобам людей. Состояние дорог должно было оказать на главу Приангарья сильное впечатление.
Нужно отметить, что 340 автомобильных мостов в Иркутской области носят статус аварийных. Часть из переправ не выдерживает большегрузный транспорт.
«Проблема серьезная, и решать ее надо комплексно», - считает Игорь Кобзев.
Врио губернатора пояснил, что в следующем году Приангарье станет частью федеральной целевой программы. В рамках нее на территории региона начнут модернизировать мосты и путепроводы.