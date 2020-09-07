В Иркутской области на ремонт дорог выделят 4 млрд рублей

Врио губернатора считает, что Приангарье станет более привлекательным для туристов и спонсоров лишь тогда, когда в нем выстроят грамотную транспортную структуру и введут строгий контроль качества. Сегодня отдельные подрядчики просто присваивают себе денежные средства. Они не выполняют тот объем работ, который необходим. Подобные компании надо вносить в черный список. Об этом информирует irksib.ru.