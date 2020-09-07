Застройщик не получал разрешения на строительство ТЦ на площади Ленина в Ростове

Застройщик судился с Департаментом архитектуры за отказ выдать разрешение на строительство, и даже выиграл дело, но позже решение было оспорено. В начале этого года появилось сообщение, что на площади Ленина вместо многоэтажки инвестор планирует строительство торгового центра.