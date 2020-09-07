Застройщик не получал разрешения на строительство ТЦ на площади Ленина в Ростове

Споры о строительстве на площади Ленина в Ростове-на-Дону многоэтажки ведутся с 2016 года. «Московская строительная компания» намеревалась возвести на этом участке 22-этажный многоквартирный дом, однако это решение вызвало протест у горожан.
Застройщик судился с Департаментом архитектуры за отказ выдать разрешение на строительство, и даже выиграл дело, но позже решение было оспорено. В начале этого года появилось сообщение, что на площади Ленина вместо многоэтажки инвестор планирует строительство торгового центра.
Но, как пояснили в пресс-службе городской администрации, Департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдавал разрешения на возведение объекта на этом участке.