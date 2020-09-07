Жители России поддержали идею сексуального воспитания в школе

Уроки сексуального воспитания будут проводить медработники, которые расскажут школьникам о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Преподавание врачами поддержали и большинство россиян, так ответили 65% респондентов. Еще около 37% предложили предоставить ведение таких уроков школьным психологам, 11,3% считают, что это должны делать учителя. При этом 15,2% респондентов считают, что обсуждать с детьми вопросы контрацепции должны родители, а 3,3% убеждены, что в этой сфере более компетентны представители церкви.