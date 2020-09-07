rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители России поддержали идею сексуального воспитания в школе

7 сентября 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Предложение ввести в школах уроки сексуального просвещения поддержали 70% жителей России, сообщили «Новые известия».

В ходе опроса 41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2% опрошенных.

«С заявлениями „скорее против“ и „однозначно против“ таких уроков выступили 11,6% и 7,3% респондентов соответственно. Они заявили, что вопросы интимного характера школьникам должны разъяснять дома, а не на уроках», — пишет издание.

Уроки сексуального воспитания будут проводить медработники, которые расскажут школьникам о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Преподавание врачами поддержали и большинство россиян, так ответили 65% респондентов. Еще около 37% предложили предоставить ведение таких уроков школьным психологам, 11,3% считают, что это должны делать учителя. При этом 15,2% респондентов считают, что обсуждать с детьми вопросы контрацепции должны родители, а 3,3% убеждены, что в этой сфере более компетентны представители церкви.

Что касается возраста, то более половины опрошенных считают, что начинать уроки полового воспитания необходимо в 5-9 классах.

Материалы по теме
Стало известно, могут ли школьники Ростова обучаться дома из-за боязни COVIDРостовский врач посоветовал посадить родителей школьников на карантинРостовчане попросили выделить большие автобусы для перевозки школьников
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00