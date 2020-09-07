rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители сгоревших домов в Ростовской области рассказали, почему их не смогли потушить

7 сентября 2020, 10:58
Фото: The Люди / youtube.com
Жители поселка в Каменском районе Ростовской области, потерявшие свои дома во время пожара, рассказали, что пожарные их даже не тушили, об этом они сообщили в интервью YouTube-каналу Антона Лядова «The Люди».

Так, по словам местных жителей, в течение долгого времени дома вообще не тушили. В своем репортаже Лядов продемонстрировал кадры, снятые местным жителем, на которых автор видео рассказывает, что пожарные прибыли на место, бросили рукава и уехали, тушить пожар им было нечем, воды не было.

Фото: The Люди / youtube.com

Как рассказали местные жители, доступ к единственному водоему, расположенному в полутора километрах, оказался перекрыт администрацией Каменского щебеночного завода. В итоге пожарные расчеты вынуждены были набирать воду в семи километрах от пожара. Ни одного гидранта в поселке также не оказалось.

Завод открыл дорогу к водоему в течение часа, но за это время сгорели несколько домов.

В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. На следующий день, 3 сентября, в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. Были задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.

Пожар в Тарасовском районе был потушен только в воскресенье, 6 сентября. Огонь уничтожил почти 1,6 гектара леса.

Материалы по теме
Глава Ростовской области рассказал подробности крупного лесного пожараНеделя в Ростове: пожары, казаки-фашисты и условия отмены масок
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00