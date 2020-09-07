Жители сгоревших домов в Ростовской области рассказали, почему их не смогли потушить

Так, по словам местных жителей, в течение долгого времени дома вообще не тушили. В своем репортаже Лядов продемонстрировал кадры, снятые местным жителем, на которых автор видео рассказывает, что пожарные прибыли на место, бросили рукава и уехали, тушить пожар им было нечем, воды не было.
Как рассказали местные жители, доступ к единственному водоему, расположенному в полутора километрах, оказался перекрыт администрацией Каменского щебеночного завода. В итоге пожарные расчеты вынуждены были набирать воду в семи километрах от пожара. Ни одного гидранта в поселке также не оказалось.
Завод открыл дорогу к водоему в течение часа, но за это время сгорели несколько домов.
В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. На следующий день, 3 сентября, в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. Были задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.
Пожар в Тарасовском районе был потушен только в воскресенье, 6 сентября. Огонь уничтожил почти 1,6 гектара леса.