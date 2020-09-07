Жители сгоревших домов в Ростовской области рассказали, почему их не смогли потушить

В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. На следующий день, 3 сентября, в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. Были задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.