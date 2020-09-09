Стали известны подробности пожара в гостинице Radisson Blu в Ростове

Posted 9 сентября 2020, 19:54
Published 9 сентября 2020, 19:54
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Сейчас стали известны подробности крупного возгорания. Оно началось на улице Береговой, 25 Г/4 в среду днем.
К ликвидации огня привлекли 80 человек, они использовали 30 единиц техники. В это время из здания вывели свыше 50 человек.
Пожару был присвоен второй ранг сложности, его удалось ликвидировать к 18.30 мск. Гостиницей владеет «Группа Агроком», в которой заявили, что значительного ущерба причинено не было.