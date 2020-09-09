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Posted 9 сентября 2020, 19:54

Published 9 сентября 2020, 19:54

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Стали известны подробности пожара в гостинице Radisson Blu в Ростове

9 сентября 2020, 19:54
В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать крупный пожар, который произошел на территории гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don, сообщили в региональном УМЧС.

Сейчас стали известны подробности крупного возгорания. Оно началось на улице Береговой, 25 Г/4 в среду днем.

К ликвидации огня привлекли 80 человек, они использовали 30 единиц техники. В это время из здания вывели свыше 50 человек.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, его удалось ликвидировать к 18.30 мск. Гостиницей владеет «Группа Агроком», в которой заявили, что значительного ущерба причинено не было.

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