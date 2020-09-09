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Posted 9 сентября 2020, 10:10

Published 9 сентября 2020, 10:10

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Загородный дом выиграл в лотерею пенсионер из Ростовской области

9 сентября 2020, 10:10
Жителю Ростовской области Николаю Лощинину повезло в лотерею, и он выиграл загородный дом, сообщает «Столото».

Победителем оказался военный пенсионер, который уже давно участвует в лотерее. У него своя отработанная система — покупать билеты в почтовом отделении у одного продавца.

«Для меня это некий ритуал: приходить в одно и то же место и общаться с одним и тем же сотрудником почты. Думаю, именно этот человек и принес мне удачу», — считает победитель.

Ему достался загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей. Лощинин заявил, что спокойно отнесся к победе, так как давно предчувствовал это. Пенсионер еще не решил, как распорядится выигрышем. Главное его увлечение — охота и рыбалка.

Ранее более 10 миллионов рублей выиграла в лотерею пенсионерка из Ростовской области.

#Общество#Новости
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