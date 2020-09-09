Загородный дом выиграл в лотерею пенсионер из Ростовской области

Posted 9 сентября 2020, 10:10
Published 9 сентября 2020, 10:10
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Победителем оказался военный пенсионер, который уже давно участвует в лотерее. У него своя отработанная система — покупать билеты в почтовом отделении у одного продавца.
«Для меня это некий ритуал: приходить в одно и то же место и общаться с одним и тем же сотрудником почты. Думаю, именно этот человек и принес мне удачу», — считает победитель.
Ему достался загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей. Лощинин заявил, что спокойно отнесся к победе, так как давно предчувствовал это. Пенсионер еще не решил, как распорядится выигрышем. Главное его увлечение — охота и рыбалка.