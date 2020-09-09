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Posted 9 сентября 2020, 06:52

Published 9 сентября 2020, 06:52

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Жителей Таганрога предупредили о проблеме с водой

9 сентября 2020, 06:52
Жители Таганрога в сентябре столкнутся с проблемами с водой, сообщили в МУП «Управление «Водоканал».

Проблемы с водой возможны в течение трех дней — с 22 по 25 сентября. В эти дни холодная вода будет подаваться с пониженным давлением. Так, по информации Водоканала, с 8:00 22 сентября до конца суток 25 сентября холодное водоснабжение города будет осуществляться с пониженным давлением.

Перебои с водой будут связаны с устранением аварии на Донском техническом водоводе в районе балки Морская.

Ранее в Ростове-на-Дону жители сразу нескольких улиц остались без воды из-за технических работ.

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