Жителей Таганрога предупредили о проблеме с водой

Posted 9 сентября 2020, 06:52
Published 9 сентября 2020, 06:52
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Проблемы с водой возможны в течение трех дней — с 22 по 25 сентября. В эти дни холодная вода будет подаваться с пониженным давлением. Так, по информации Водоканала, с 8:00 22 сентября до конца суток 25 сентября холодное водоснабжение города будет осуществляться с пониженным давлением.
Перебои с водой будут связаны с устранением аварии на Донском техническом водоводе в районе балки Морская.