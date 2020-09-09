Жителей Таганрога предупредили о проблеме с водой

Проблемы с водой возможны в течение трех дней — с 22 по 25 сентября. В эти дни холодная вода будет подаваться с пониженным давлением. Так, по информации Водоканала, с 8:00 22 сентября до конца суток 25 сентября холодное водоснабжение города будет осуществляться с пониженным давлением.