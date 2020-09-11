Более 120 финансовых экспертов приняли участие в вебинаре банка «Центр-инвест»

В рамках мероприятия глава банка «Центр-инвест» Василий Высоков презентовал свою книгу «ESG-банкинг — Made in Russia».
В международном вебинаре приняли участие свыше 120 бизнесменов, банкиров, сотрудников рейтинговых агентств и других специалистов. Те, кто не успел поучаствовать в очном формате, могут прослушать вебинар на видеохостинге YouTube.
Глава совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков презентовал на этом онлайн-форуме свою книгу «ESG-банкинг — Made in Russia». Также он поделился с участниками мероприятия личным опытом руководства финансовым учреждением, работающим по принципу максимальной ответственности: социальной, экологической и управленческой.
Отмечается, что ESG-банкинг — это мировой тренд в финансовой сфере, предполагающий развитие банка без спекулятивных схем. Василий Высоков — признанный авторитет в сфере ESG-банкинга, причем не только в России, но и в мире, поделился собственными наработками. Он наглядно показал, что ESG-принципы работают не только в международных, но и в региональных банках.
К слову, «Центр-инвест» в 2020 году стал лучшим банком Восточной и Центральной Европы, по корпоративной ответственности, по версии издания Euromoney. Этот статус еще раз доказывает, что банк, работающий по методам ESG будет успешен на любом уровне. Прежде всего благодаря балансу рентабельности рисков и органического роста.
Сам Василий Высоков является руководителем проектной группы «ESG-банкинг» в Ассоциации банков России. Недавно он закончил работу над первым в нашей стране учебником по ESG-банкингу. В этом труде излагаются основы новой для банковской сферы бизнес-модели, основанной не на спекулятивных операциях, а на ответственном «зеленом» подходе.