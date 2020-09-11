Более 120 финансовых экспертов приняли участие в вебинаре банка «Центр-инвест»

Отмечается, что ESG-банкинг — это мировой тренд в финансовой сфере, предполагающий развитие банка без спекулятивных схем. Василий Высоков — признанный авторитет в сфере ESG-банкинга, причем не только в России, но и в мире, поделился собственными наработками. Он наглядно показал, что ESG-принципы работают не только в международных, но и в региональных банках.