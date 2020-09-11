Четверо мужчин с коронавирусом умерли в Ростовской области

Posted 11 сентября 2020, 08:12
Published 11 сентября 2020, 08:12
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
За последние сутки в регионе умерли четверо мужчин с инфекцией, самому младшему из которых было 69 лет, самому старшему 91 год. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что осложнило течение болезни.
За весь период в Ростовской области о коронавируса умерли 393 человека, заразились 18549 жителей региона, выздоровели 15394 заболевших. За последние сутки в области выявили 158 новых случаев коронавируса, больше всего среди заболевших людей от 46 до 65 лет.