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Posted 11 сентября 2020, 08:12

Published 11 сентября 2020, 08:12

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Четверо мужчин с коронавирусом умерли в Ростовской области

11 сентября 2020, 08:12
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области на 11 сентября умерли еще четыре пациента с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в регионе умерли четверо мужчин с инфекцией, самому младшему из которых было 69 лет, самому старшему 91 год. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что осложнило течение болезни.

За весь период в Ростовской области о коронавируса умерли 393 человека, заразились 18549 жителей региона, выздоровели 15394 заболевших. За последние сутки в области выявили 158 новых случаев коронавируса, больше всего среди заболевших людей от 46 до 65 лет.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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