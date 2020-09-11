Ростовская область попала на 13 место рейтинга регионов перед выборами

Posted 11 сентября 2020, 06:16
Published 11 сентября 2020, 06:16
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Эксперты оценили социально-экономическое здоровье регионов накануне выборов и узнали, в каком состоянии они достанутся губернаторам. Во время пандемии закрывали многие предприятия, но регионы находили уловки и выдавали разрешения на работу. Бизнесмены получали их тысячами.
Также в регионах прошла волна сокращений сотрудников, но хуже всего дела оказались в Чувашской республике. Количество безработных увеличилось на 49%.
Кроме того, людям уменьшали зарплату, хотя Росстат говорит об обратном. В номинальном выражении зарплаты выросли во всех рассматриваемых регионах.
Доходы, безработица — эти факторы ощущают в первую очередь люди, сами избиратели. Но есть еще факторы, которые могут влиять на отношение губернаторов с Кремлем. Речь идет о госдолге и аутсайдерами по этим показателями стали Архангельская, Ростовская, Иркутская области.
Полученная статистика говорит о том, что проще всего пандемию пережила Еврейская автономная область. На первых строчках рейтинга оказались Калужская и Смоленская области.
По этим показателям Ростовская область попала на 13 место.