Ростовская область попала на 13 место рейтинга регионов перед выборами

Доходы, безработица — эти факторы ощущают в первую очередь люди, сами избиратели. Но есть еще факторы, которые могут влиять на отношение губернаторов с Кремлем. Речь идет о госдолге и аутсайдерами по этим показателями стали Архангельская, Ростовская, Иркутская области.