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Posted 11 сентября 2020, 06:16

Published 11 сентября 2020, 06:16

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Ростовская область попала на 13 место рейтинга регионов перед выборами

Ростовская область попала на 13 место рейтинга регионов перед выборами

11 сентября 2020, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пандемия коронавируса сильно сказалась на жизни в 18 регионах России, где состоятся выборы губернаторов, сообщают «Новые известия».

Эксперты оценили социально-экономическое здоровье регионов накануне выборов и узнали, в каком состоянии они достанутся губернаторам. Во время пандемии закрывали многие предприятия, но регионы находили уловки и выдавали разрешения на работу. Бизнесмены получали их тысячами.

Также в регионах прошла волна сокращений сотрудников, но хуже всего дела оказались в Чувашской республике. Количество безработных увеличилось на 49%.

Кроме того, людям уменьшали зарплату, хотя Росстат говорит об обратном. В номинальном выражении зарплаты выросли во всех рассматриваемых регионах.

Доходы, безработица — эти факторы ощущают в первую очередь люди, сами избиратели. Но есть еще факторы, которые могут влиять на отношение губернаторов с Кремлем. Речь идет о госдолге и аутсайдерами по этим показателями стали Архангельская, Ростовская, Иркутская области.

Полученная статистика говорит о том, что проще всего пандемию пережила Еврейская автономная область. На первых строчках рейтинга оказались Калужская и Смоленская области.

По этим показателям Ростовская область попала на 13 место.

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#Экономика#Новости
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