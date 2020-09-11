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Posted 11 сентября 2020, 12:44

Published 11 сентября 2020, 12:44

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Силовики Екатеринбурга ликвидировали поле конопли

Силовики Екатеринбурга ликвидировали поле конопли

11 сентября 2020, 12:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Силовики Екатеринбурга отправили под бульдозер плантацию конопли. На Сибирском тракте ее нашли представители отдела полиции №6. После проведения экспертизы одного ростка оказалось, что растение является наркосодержащим.

Поле конопли уничтожили за нескольких часов. Всего было утилизировано примерно 600 квадратных метров растений.

Как пишет ФедералПресс, в настоящее время в регионе проводится операция «Мак». Население предупредили, что культивирование наркосодержащих растений является нелегальным и может повлечь наказание, начиная от штрафа в размере 300 тысяч рублей до тюремного срока на 8 лет.

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