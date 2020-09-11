Силовики Екатеринбурга ликвидировали поле конопли

Posted 11 сентября 2020, 12:44
Published 11 сентября 2020, 12:44
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Поле конопли уничтожили за нескольких часов. Всего было утилизировано примерно 600 квадратных метров растений.
Как пишет ФедералПресс, в настоящее время в регионе проводится операция «Мак». Население предупредили, что культивирование наркосодержащих растений является нелегальным и может повлечь наказание, начиная от штрафа в размере 300 тысяч рублей до тюремного срока на 8 лет.