Силовики Екатеринбурга ликвидировали поле конопли

Как пишет ФедералПресс, в настоящее время в регионе проводится операция «Мак». Население предупредили, что культивирование наркосодержащих растений является нелегальным и может повлечь наказание, начиная от штрафа в размере 300 тысяч рублей до тюремного срока на 8 лет.