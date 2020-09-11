Сухой фонтан появится в Александровском парке в Шахтах

Еще один объект, который благоустраивают сейчас в Шахтах — двор по улице Хабарова, примыкающий к пяти домам с большим количеством детей. Сегодня на объекте уже вымостили дорожки и оборудовали место под детские и спортивную площадки. Уже к ноябрю на месте, где еще недавно были гаражи, появятся полностью благоустроенный двор в 2,2 гектара.