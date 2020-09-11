Сухой фонтан появится в Александровском парке в Шахтах

Posted 11 сентября 2020, 09:45
Published 11 сентября 2020, 09:45
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Деньги на сухой фонтан выделили из резервного фонда областного правительства, на эти же средства до зимы в парке развесят 400 фонарей. Освещение и новый фонтан сделают популярный среди горожан парк еще привлекательнее.
Парк в центре Шахт один из старейших и крупнейших в области, благоустройство ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», работы будут проходить поэтапно. В настоящее время в парке уже закончили устройство системы капельного полива, укладку электрических кабелей, сделали новую канализацию и водопровод. Кроме того, в парке появятся игровые зоны, безопасность которых продумана до мелочей.
«Задача администрации города и подрядчика — сделать парк еще более привлекательным как для местных жителей, так и для бизнеса», — отметил заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин.
Кроме того, в Шахтах благоустраивают парк 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, который победил в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий на 2020 год. В благоустройство парка, выбранного местными жителями, вложат более 45,5 миллиона рублей.
Работы по благоустройству уже начали, в частности, рабочие обустраивают тротуары и устанавливают бордюры. До конца октября в парке появится велопарковка, входные группы, скамьи, освещение и стенды навигации. Кроме того, на территории парка разместят игровые площадки, веревочный парк и качели для детей и зоны для занятия спортом для взрослых.
Еще один объект, который благоустраивают сейчас в Шахтах — двор по улице Хабарова, примыкающий к пяти домам с большим количеством детей. Сегодня на объекте уже вымостили дорожки и оборудовали место под детские и спортивную площадки. Уже к ноябрю на месте, где еще недавно были гаражи, появятся полностью благоустроенный двор в 2,2 гектара.