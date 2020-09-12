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Posted 12 сентября 2020, 06:28

Published 12 сентября 2020, 06:28

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Разъяренная жительница Ростова напала на прохожую с кухонным топором для мяса

12 сентября 2020, 06:28
В Ростове-на-Дону на местную жительницу напала женщина с топориком и нанесла травмы, сообщил подруга девушки в соцсетях.

Происшествие случилось на пересечении улицы Селиванова и проспекта Шолохова. На девушку напала 58-летняя женщина и несколько раз ударила молотком для отбивки мяса.

Потерпевшая рассказала, что у нее отняли сумку и требовали украшения. Это заметили местные жители и задержали нападавшую.

«У девушки множество травм и ушибы. На очной ставке женщина заявила, что девушку просто перепутала, сидела улыбалась, вины не признавала», — сказано в сообщении.

Ранее житель Ростовской области избил остановившего его полицейского.

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