Разъяренная жительница Ростова напала на прохожую с кухонным топором для мяса

Posted 12 сентября 2020, 06:28
Published 12 сентября 2020, 06:28
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Происшествие случилось на пересечении улицы Селиванова и проспекта Шолохова. На девушку напала 58-летняя женщина и несколько раз ударила молотком для отбивки мяса.
Потерпевшая рассказала, что у нее отняли сумку и требовали украшения. Это заметили местные жители и задержали нападавшую.
«У девушки множество травм и ушибы. На очной ставке женщина заявила, что девушку просто перепутала, сидела улыбалась, вины не признавала», — сказано в сообщении.