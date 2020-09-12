Разъяренная жительница Ростова напала на прохожую с кухонным топором для мяса

В Ростове-на-Дону на местную жительницу напала женщина с топориком и нанесла травмы, сообщил подруга девушки в соцсетях.

Происшествие случилось на пересечении улицы Селиванова и проспекта Шолохова. На девушку напала 58-летняя женщина и несколько раз ударила молотком для отбивки мяса. Потерпевшая рассказала, что у нее отняли сумку и требовали украшения. Это заметили местные жители и задержали нападавшую. «У девушки множество травм и ушибы. На очной ставке женщина заявила, что девушку просто перепутала, сидела улыбалась, вины не признавала», — сказано в сообщении. Ранее житель Ростовской области избил остановившего его полицейского.