rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2020, 12:09

Published 13 сентября 2020, 12:09

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростове назвали подробности нападения на главу участковой комиссии

13 сентября 2020, 12:09
В Ростове-на-Дону было совершено нападение на председателя участковой избирательной комиссии во время проведения выборов, пишет «Интерфакс».

Инцидент случился в субботу, были вызваны сотрудники полиции. Известно, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Сейчас стали известны подробности нападения на сотрудницу. По данным издания, нападавший, представляющий партию КПРФ, изъявил желание попасть в состав участковой избирательной комиссии.

«Мужчине было отказано, что стало причиной конфликта. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

Ранее явку на выборах озвучил Избирком Ростовской области.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика