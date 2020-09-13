В Ростове назвали подробности нападения на главу участковой комиссии

В Ростове-на-Дону было совершено нападение на председателя участковой избирательной комиссии во время проведения выборов, пишет «Интерфакс».

Инцидент случился в субботу, были вызваны сотрудники полиции. Известно, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Сейчас стали известны подробности нападения на сотрудницу. По данным издания, нападавший, представляющий партию КПРФ, изъявил желание попасть в состав участковой избирательной комиссии. «Мужчине было отказано, что стало причиной конфликта. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении. Ранее явку на выборах озвучил Избирком Ростовской области.