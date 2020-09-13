В Ростове назвали подробности нападения на главу участковой комиссии

Posted 13 сентября 2020, 12:09
Published 13 сентября 2020, 12:09
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Инцидент случился в субботу, были вызваны сотрудники полиции. Известно, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Сейчас стали известны подробности нападения на сотрудницу. По данным издания, нападавший, представляющий партию КПРФ, изъявил желание попасть в состав участковой избирательной комиссии.
«Мужчине было отказано, что стало причиной конфликта. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.