Наблюдатель в Ростове сбил со стула девушку из избирательной комиссии

Posted 14 сентября 2020, 09:48
Published 14 сентября 2020, 09:48
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Происшествие случилось на участке № 1970. У молодой девушки, работавшей в участковой избирательной комиссии, ухудшилось самочувствие. Ростовчанка присела на стул наблюдателя. Последний сбил девушку, и она потеряла сознание.
В результате для пострадавшей вызвали скорую, материалы передали полицейским.
Ранее стало известно о нападении на председателя ТИК в Ростове. К утру понедельника по результатам подсчетов голосов с огромным перевесом побеждал действующий губернатор Василий Голубев.