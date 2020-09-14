Наблюдатель в Ростове сбил со стула девушку из избирательной комиссии

В Ростове-на-Дону во время проведения выборов один из наблюдателей сбил со стула девушку, заявил глава регионального Избиркома Андрей Буров.

Происшествие случилось на участке № 1970. У молодой девушки, работавшей в участковой избирательной комиссии, ухудшилось самочувствие. Ростовчанка присела на стул наблюдателя. Последний сбил девушку, и она потеряла сознание. В результате для пострадавшей вызвали скорую, материалы передали полицейским. Ранее стало известно о нападении на председателя ТИК в Ростове. К утру понедельника по результатам подсчетов голосов с огромным перевесом побеждал действующий губернатор Василий Голубев.