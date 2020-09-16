Более 7 млн рублей потратили на проведение Дня города в Ростове

Posted 16 сентября 2020, 10:43
Published 16 сентября 2020, 10:43
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
«Всего в этом году на празднование Дня города выделено порядка 7 млн рублей, включая оформление города», — сказано в сообщении.
Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн. Тем не менее, программу разработали не без сюрпризов, так, в рамках концертов жителей города в режиме онлайн поздравят знаменитые ростовчане, ныне проживающие в других городах. Кто именно поздравит ростовчан, останется в секрете до самого праздника.