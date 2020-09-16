Более 7 млн рублей потратили на проведение Дня города в Ростове

Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн. Тем не менее, программу разработали не без сюрпризов, так, в рамках концертов жителей города в режиме онлайн поздравят знаменитые ростовчане, ныне проживающие в других городах. Кто именно поздравит ростовчан, останется в секрете до самого праздника.