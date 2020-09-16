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Posted 16 сентября 2020, 10:43

Published 16 сентября 2020, 10:43

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 7 млн рублей потратили на проведение Дня города в Ростове

16 сентября 2020, 10:43
Празднование Дня города в Ростово-на-Дону в 2020 году обошлось в 7,6 миллиона рублей, сообщили в городской администрации.

«Всего в этом году на празднование Дня города выделено порядка 7 млн рублей, включая оформление города», — сказано в сообщении.

Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн. Тем не менее, программу разработали не без сюрпризов, так, в рамках концертов жителей города в режиме онлайн поздравят знаменитые ростовчане, ныне проживающие в других городах. Кто именно поздравит ростовчан, останется в секрете до самого праздника.

Все основные мероприятия также пройдут в онлайн-формате, даже праздничный салют.

#Общество#Новости
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