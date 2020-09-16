Фото бункера для ростовчан на случай атомной войны появились в Сети

Posted 16 сентября 2020, 13:16
Published 16 сентября 2020, 13:16
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
«В свое время укрытие служило командным пунктом управления города Ростова-на-Дону: в случае ЧС в нем должен был находиться мэр города и главенствующие представители различных структур», — сказано в сообщении.
Найденный бункер расположен на территории одного из промышленных предприятий города, на каком именно — не сообщается.
Отмечается, что такие бункеры есть практически во всех российских городах и имеют особое значение и название — Главный защитный пункт управления.