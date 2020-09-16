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Posted 16 сентября 2020, 13:16

Published 16 сентября 2020, 13:16

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Фото бункера для ростовчан на случай атомной войны появились в Сети

16 сентября 2020, 13:16
Убежище на случай атомной войны нашли диггеры из Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

«В свое время укрытие служило командным пунктом управления города Ростова-на-Дону: в случае ЧС в нем должен был находиться мэр города и главенствующие представители различных структур», — сказано в сообщении.

Найденный бункер расположен на территории одного из промышленных предприятий города, на каком именно — не сообщается.

Отмечается, что такие бункеры есть практически во всех российских городах и имеют особое значение и название — Главный защитный пункт управления.

Ранее в Ростовской области поисковики случайно откопали огромный немецкий бункер.

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