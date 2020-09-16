Водитель иномарки сбил мужчину в Таганроге

Posted 16 сентября 2020, 11:08
Published 16 сентября 2020, 11:08
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Инцидент произошел в 20.00 мск в районе дома № 13 по улице Морозова. Мужчина 1983 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте, когда его сбила иномарка под управлением водителя 1966 года рождения.
Пострадавшего с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, по факту происшествия начали проверку.
Ранее в селе Кагальник Ростовской области водитель кроссовера сбил ребенка, который катался на самокате. Под колесами Nissan X-Trail оказался четырехлетний мальчик, который на самокате выехал на переход из-за припаркованного автомобиля.