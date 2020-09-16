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Posted 16 сентября 2020, 11:08

Published 16 сентября 2020, 11:08

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Водитель иномарки сбил мужчину в Таганроге

Водитель иномарки сбил мужчину в Таганроге

16 сентября 2020, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге вечером 15 сентября водитель Renault Logan сбил переходящего дорогу мужчину, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 20.00 мск в районе дома № 13 по улице Морозова. Мужчина 1983 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте, когда его сбила иномарка под управлением водителя 1966 года рождения.

Пострадавшего с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, по факту происшествия начали проверку.

Ранее в селе Кагальник Ростовской области водитель кроссовера сбил ребенка, который катался на самокате. Под колесами Nissan X-Trail оказался четырехлетний мальчик, который на самокате выехал на переход из-за припаркованного автомобиля.

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