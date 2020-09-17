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Posted 17 сентября 2020, 14:17

Published 17 сентября 2020, 14:17

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Минздрав допустил возвращение самоизоляции в Ростовской области

Минздрав допустил возвращение самоизоляции в Ростовской области

17 сентября 2020, 14:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключила вероятность возвращения режима самоизоляции, об этом она заявила в ходе брифинга в региональном правительстве.

По словам министра, если население региона не начнет соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19, то может возникнуть ситуация, как в некоторых зарубежных странах.

Однако, Татьяна Быковская подчеркнула, что пока такой вопрос не стоит. «Пока надеемся на благоразумие населения», — пояснила она.

Напомним, что на 17 сентября в Ростовской области за весь период заразились 19533 человека, выздоровели 15895 заболевших. Жертвами коронавируса стали 423 пациента.

#Общество#Коронавирус#Новости
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