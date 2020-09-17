Минздрав допустил возвращение самоизоляции в Ростовской области

Posted 17 сентября 2020, 14:17
Published 17 сентября 2020, 14:17
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
По словам министра, если население региона не начнет соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19, то может возникнуть ситуация, как в некоторых зарубежных странах.
Однако, Татьяна Быковская подчеркнула, что пока такой вопрос не стоит. «Пока надеемся на благоразумие населения», — пояснила она.
Напомним, что на 17 сентября в Ростовской области за весь период заразились 19533 человека, выздоровели 15895 заболевших. Жертвами коронавируса стали 423 пациента.