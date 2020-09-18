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Posted 18 сентября 2020, 08:20

Published 18 сентября 2020, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Нового игрока взял себе ГК «Ростов-Дон»

18 сентября 2020, 08:20
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал контракт с левой полусредней Кристиной Сорокиной, сообщили в пресс-службе команды.

Сейчас девушке 21 год, заниматься гандболом она начала 10 лет назад. Изначально она выступала за молодежку «Ростов-Дона», после чего перешла в «Астраханочку».

Девушка успела отыграть три сезона за «Ставрополье». Также она играла за молодежную сборную России. Известно, что Сорокина является уроженкой Ростова.

Ранее «Ростов-Дон» в восьмой раз стал чемпионом России. При этом турнир завершился досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Всего за сезон «Ростов-Дон» провел 22 мачта и победил в 21 игре.

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