Нового игрока взял себе ГК «Ростов-Дон»

Posted 18 сентября 2020, 08:20
Published 18 сентября 2020, 08:20
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Сейчас девушке 21 год, заниматься гандболом она начала 10 лет назад. Изначально она выступала за молодежку «Ростов-Дона», после чего перешла в «Астраханочку».
Девушка успела отыграть три сезона за «Ставрополье». Также она играла за молодежную сборную России. Известно, что Сорокина является уроженкой Ростова.
Ранее «Ростов-Дон» в восьмой раз стал чемпионом России. При этом турнир завершился досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Всего за сезон «Ростов-Дон» провел 22 мачта и победил в 21 игре.