rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября 2020, 06:37

Published 18 сентября 2020, 06:37

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Переход на Садовой возле парка Горького в Ростове обещают открыть 19 сентября

Переход на Садовой возле парка Горького в Ростове обещают открыть 19 сентября

18 сентября 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пешеходный переход возле парка Горького на Большой Садовой в Ростове-на-Дону откроют 19 сентября, сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.

Как пишет donnews.ru, до этой даты предстоит еще нанести разметку, установить дорожные знаки и обустроить пандусы для маломобильных граждан. На будущем надземном пешеходном переходе уже установили светофоры, но они пока не работают.

За восстановление перехода, который существовал на этом месте до начала 2000-х годов, в феврале проголосовали жители Ростова. В результате пешеходная зона «Пушкинская — парк Горького — Соборный — Набережная» станет непрерывной.

Материалы по теме
Ростовчане не голосуют за строительство перехода на Привокзальной площадиВосемь подземных переходов могут построить в РостовеУстановить освещение на переходах попросил житель Ростова
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика