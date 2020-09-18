Переход на Садовой возле парка Горького в Ростове обещают открыть 19 сентября

Posted 18 сентября 2020, 06:37
Published 18 сентября 2020, 06:37
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Как пишет donnews.ru, до этой даты предстоит еще нанести разметку, установить дорожные знаки и обустроить пандусы для маломобильных граждан. На будущем надземном пешеходном переходе уже установили светофоры, но они пока не работают.
За восстановление перехода, который существовал на этом месте до начала 2000-х годов, в феврале проголосовали жители Ростова. В результате пешеходная зона «Пушкинская — парк Горького — Соборный — Набережная» станет непрерывной.