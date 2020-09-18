Препараты от «короны» могут появиться в аптеках Ростовской области

В сообщении агентства сказано, что в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» были внесены изменения, позволяющие их применение в амбулаторных условиях. Ранее эти препататы могли быть использованы только в медицинских учреждениях.