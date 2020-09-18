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Posted 18 сентября 2020, 12:37

Published 18 сентября 2020, 12:37

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Препараты от «короны» могут появиться в аптеках Ростовской области

Препараты от «короны» могут появиться в аптеках Ростовской области

18 сентября 2020, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Российский Минздрав разрешил лечение коронавируса препаратом «Фавипиравир» на дому, передает ТАСС.

В сообщении агентства сказано, что в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» были внесены изменения, позволяющие их применение в амбулаторных условиях. Ранее эти препататы могли быть использованы только в медицинских учреждениях.

Можно ли будет приобрести препараты в аптеке и какова будет их стоимость пока неизвестно. По данным, опубликованным в сети Интернет, цена японского аналога лекарства — Авиган — составляет в среднем 1027 рублей.

Как сообщалось ранее, в Ростовскую область доставили экспериментальную партию вакцины от коронавируса.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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