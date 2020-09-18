Препараты от «короны» могут появиться в аптеках Ростовской области

Posted 18 сентября 2020, 12:37
Published 18 сентября 2020, 12:37
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
В сообщении агентства сказано, что в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» были внесены изменения, позволяющие их применение в амбулаторных условиях. Ранее эти препататы могли быть использованы только в медицинских учреждениях.
Можно ли будет приобрести препараты в аптеке и какова будет их стоимость пока неизвестно. По данным, опубликованным в сети Интернет, цена японского аналога лекарства — Авиган — составляет в среднем 1027 рублей.
Как сообщалось ранее, в Ростовскую область доставили экспериментальную партию вакцины от коронавируса.