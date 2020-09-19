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Posted 19 сентября 2020, 09:03

Published 19 сентября 2020, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Коронавирусом переболели уже более 16 тысяч жителей Ростовской области

19 сентября 2020, 09:03
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области вылечились после заражения коронавирусом 80,7% пациентов, говорится в сообщении регионального правительства.

На 19 сентября в регионе выздоровели еще 100 человек, а всего с начала пандемии с инфекцией справились 16054 человека. Активных больных на сегодняшний день в регионе насчитывается 3397 человек. Из них лечение в условиях стационаров проходит 1261 заболевший. К аппаратам искусственной вентиляции легких врачи подключили 69 пациентов.

Напомним, что по словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской после ИВЛ к жизни удаётся вернуть около 40% пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса заразились 19885 жителей области, из них скончались 436 человек. Смертность составила почти 2,2%. Так, от инфекции и ее осложнений умирает каждый 45-й заболевший.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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