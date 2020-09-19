Коронавирусом переболели уже более 16 тысяч жителей Ростовской области

На 19 сентября в регионе выздоровели еще 100 человек, а всего с начала пандемии с инфекцией справились 16054 человека. Активных больных на сегодняшний день в регионе насчитывается 3397 человек. Из них лечение в условиях стационаров проходит 1261 заболевший. К аппаратам искусственной вентиляции легких врачи подключили 69 пациентов.