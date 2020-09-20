Девушка недели: ростовская модель и любимица хейтеров Анастасия Костенко

Posted 20 сентября 2020, 13:39
Published 20 сентября 2020, 13:39
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
До замужества
Костенко родилась 26 лет назад в Сальске, у нее есть две младшие сестры и брат. Она становилась второй вице-мисс Россия 2014 года и вошла в топ-25 девушек на конкурсе «Мисс Мира 2014».
Личная жизнь
Девушка стала знаменита после того, как построила отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, который был дважды женат, в том числе на телеведущей Ольге Бузовой. Очень часто ее фанаты критикуют Костенко по поводу и без.
Ростовчанка в браке родила две дочери и назвала их Милана и Ева.
Критика
В комментариях к публикациям Костенко можно часто встретить очень много критики. Часто она касается стиля девушки, который многим не нравится. Один из самых крупных скандалов произошел из-за зеленого платья, в котором сфотографировалась модель.
Очень многие подписчики написали, что у Костенко отличная фигура, но платье она выбрала ужасное. Некоторые назвали его «отвратным зеленым мешком».
Иногда модель вступает в дискуссии с недовольными подписчиками, пытаясь поставить их на место.
Жизнь сейчас
Модель часто рассказывает о своей жизни в Instagram, не так давно она стала ведущей шоу о хоккее «Ак Барс Шоу». Ростовчанка поделилась своим дебютом в соцсетях, но подписчики ее высмеяли.
Из-за этого девушка написала большой пост и пожаловалась на травлю. Модель написала, что не является хоккейным экспертом и спортивным комментатором. Она добавила, что никогда не поймет буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит.
Добавим, что также ростовчанка занимается спортом и пропагандирует это у себя на странице.