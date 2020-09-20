rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2020, 13:39

Published 20 сентября 2020, 13:39

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Девушка недели: ростовская модель и любимица хейтеров Анастасия Костенко

20 сентября 2020, 13:39
RostovGazeta запустила еженедельную рубрику о красивых и знаменитых девушках из Ростовской области. На этой неделе героиней стала модель Анастасия Костенко.

До замужества

Костенко родилась 26 лет назад в Сальске, у нее есть две младшие сестры и брат. Она становилась второй вице-мисс Россия 2014 года и вошла в топ-25 девушек на конкурсе «Мисс Мира 2014».

Личная жизнь

Девушка стала знаменита после того, как построила отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, который был дважды женат, в том числе на телеведущей Ольге Бузовой. Очень часто ее фанаты критикуют Костенко по поводу и без.

Ростовчанка в браке родила две дочери и назвала их Милана и Ева.

Критика

В комментариях к публикациям Костенко можно часто встретить очень много критики. Часто она касается стиля девушки, который многим не нравится. Один из самых крупных скандалов произошел из-за зеленого платья, в котором сфотографировалась модель.

Очень многие подписчики написали, что у Костенко отличная фигура, но платье она выбрала ужасное. Некоторые назвали его «отвратным зеленым мешком».

Иногда модель вступает в дискуссии с недовольными подписчиками, пытаясь поставить их на место.

Жизнь сейчас

Модель часто рассказывает о своей жизни в Instagram, не так давно она стала ведущей шоу о хоккее «Ак Барс Шоу». Ростовчанка поделилась своим дебютом в соцсетях, но подписчики ее высмеяли.

Из-за этого девушка написала большой пост и пожаловалась на травлю. Модель написала, что не является хоккейным экспертом и спортивным комментатором. Она добавила, что никогда не поймет буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит.

Добавим, что также ростовчанка занимается спортом и пропагандирует это у себя на странице.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика