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Posted 22 сентября 2020, 05:16

Published 22 сентября 2020, 05:16

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Депутат думы Ростова Сергей Сухариев попал в реанимацию с коронавирусом

22 сентября 2020, 05:16
В Ростове-на-Дону госпитализировали парламентария городской думы Сергея Сухариева, пишет Privet-rostov.

По информации издания, Сухариев получил положительный результат теста на коронавирус. По некоторым данным, болезнь он переносит тяжело и находится в реанимации.

Напомним, что Сухариева избрали в Думу 13 сентября. Он занимается вопросами образования, культуры, спорта и туризма.

Ранее в Сальском районе коронавирусом заболели семь врачей больницы. Из-за этого пришлось закрыть несколько отделений.

Всего в регионе зарегистрировали уже более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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