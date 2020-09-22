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Posted 22 сентября 2020, 07:52

Published 22 сентября 2020, 07:52

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Еще 181 житель Ростовской области заразился коронавирусом

22 сентября 2020, 07:52
В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 181 человека, заявили в областном правительстве.

На 100 тысяч населения приходятся уже 486 заболевших. Новые случаи подтверждены в 24 районах и городах, в том числе Батайске, Новошахтинске, Гуково, Ростове, Шахтах.

В больницах остаются 1338 пациентов, амбулаторно лечение проходят 2334 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 67 человек.

«За последние сутки скончались шесть человек — три женщины и три мужчины. Все страдали хроническими заболеваниями», — говорится в публикации.

За все время заразился 20421 человек, вылечились 16297 граждан. Жертвами коронавируса стал 451 пациент.

До этого глава Минздрава региона назвала опасные при коронавирусе болезни.

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