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Posted 22 сентября 2020, 10:51

Published 22 сентября 2020, 10:51

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

На сутки отключили воду в Аксае

На сутки отключили воду в Аксае

22 сентября 2020, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за коммунальной аварии на улице Западной без воды осталось все население Аксая количеством 45 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

Как рассказал donnews.ru замглавы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Алексей Куленок, около часа ночи 22 сентября обвалился коллектор, после чего подачу воды сразу же прекратили.

Коллектор построили еще в советские времена, основную его часть заменили и в 2021 году оставалось отремонтировать участок в восемь метров. Именно на этом отрезке и произошла авария.

Закончить ремонт коллектора обещают к вечеру вторника, после чего начнут заполнять систему водой. В дома местных жителей воду обещают дать до конца суток.

Ранее Таганрог из-за плановых работ на четыре дня остался без воды.

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