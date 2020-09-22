На сутки отключили воду в Аксае

Posted 22 сентября 2020, 10:51
Published 22 сентября 2020, 10:51
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Как рассказал donnews.ru замглавы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Алексей Куленок, около часа ночи 22 сентября обвалился коллектор, после чего подачу воды сразу же прекратили.
Коллектор построили еще в советские времена, основную его часть заменили и в 2021 году оставалось отремонтировать участок в восемь метров. Именно на этом отрезке и произошла авария.
Закончить ремонт коллектора обещают к вечеру вторника, после чего начнут заполнять систему водой. В дома местных жителей воду обещают дать до конца суток.