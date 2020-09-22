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Posted 22 сентября 2020, 14:36

Published 22 сентября 2020, 14:36

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

С начала года под колесами авто погибли 59 жителей Ростовской области

С начала года под колесами авто погибли 59 жителей Ростовской области

22 сентября 2020, 14:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
За 8 месяцев 2020 года в Ростовской области в результате ДТП погибли 59 пешеходов, сообщили в региональном УГИБДД.

Это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, на 23% снизилось и общее число аварий с пешеходами, и число раненых. За указанный период в области произошло 365 ДТП с участием пешеходов, травмы разной степени тяжести получили 317 человек.

«Также, в отчетном периоде мы наблюдаем снижение количества ДТП по вине самих пешеходов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Новочеркасске водитель Opel Astra на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком на руках.

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