Ужесточить меры по выявлению контрафактных сигарет поручил глава Ростовской области

Для этого в области планируют проводить отдельные проверки по выявлению случаев несанкционированной торговли табаком.
«По некоторым данным, в Ростовской области доля нелегального оборота до введения обязательной маркировки продукции достигала более четверти рынка, что выше среднего показателя по стране. И связано это, в том числе, с проникновением контрафактной продукции из-за границы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проверки не будут затрагивать никаике другие виды бизнеса.
Напомним, в Ростовской области 29% сигарет являются нелегальными, в городе Ростове ситуация еще хуже — вне закона 44% пачек сигарет.