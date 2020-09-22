Ужесточить меры по выявлению контрафактных сигарет поручил глава Ростовской области

«По некоторым данным, в Ростовской области доля нелегального оборота до введения обязательной маркировки продукции достигала более четверти рынка, что выше среднего показателя по стране. И связано это, в том числе, с проникновением контрафактной продукции из-за границы», — сказано в сообщении.