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Ужесточить меры по выявлению контрафактных сигарет поручил глава Ростовской области

22 сентября 2020, 12:19
Фото: donland.ru
Ужесточить контрольно-надзорных мер в отношении несанкционированной торговли табачными изделиями поручил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили в региональном правительстве.

Для этого в области планируют проводить отдельные проверки по выявлению случаев несанкционированной торговли табаком.

«По некоторым данным, в Ростовской области доля нелегального оборота до введения обязательной маркировки продукции достигала более четверти рынка, что выше среднего показателя по стране. И связано это, в том числе, с проникновением контрафактной продукции из-за границы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проверки не будут затрагивать никаике другие виды бизнеса.

Напомним, в Ростовской области 29% сигарет являются нелегальными, в городе Ростове ситуация еще хуже — вне закона 44% пачек сигарет.

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