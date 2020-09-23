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Posted 23 сентября 2020, 10:11

Published 23 сентября 2020, 10:11

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Автобусы перестанут ходить в Ростове из-за пассажиров без масок

23 сентября 2020, 10:11
В Ростове-на-Дону будут приостанавливать движение автобусов из-за пассажиров без масок, сообщили в городской администрации.

Нововведение действует со среды. Если в салоне окажутся пассажиры без масок, то дальнейшее движение по маршруту будет приостановлено.

Самих нарушителей масочного режима привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф для физлица составляет 30 тысяч рублей, для компании — 300 тысяч рублей.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к этой ситуации.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев попросил власти Ростова ввести ограничения. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

#Общество#Новости
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