Автобусы перестанут ходить в Ростове из-за пассажиров без масок

Posted 23 сентября 2020, 10:11
Published 23 сентября 2020, 10:11
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Нововведение действует со среды. Если в салоне окажутся пассажиры без масок, то дальнейшее движение по маршруту будет приостановлено.
Самих нарушителей масочного режима привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф для физлица составляет 30 тысяч рублей, для компании — 300 тысяч рублей.
Местных жителей попросили с пониманием отнестись к этой ситуации.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев попросил власти Ростова ввести ограничения. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.