Самый большой ковидный госпиталь откроют в Ростове

Posted 23 сентября 2020, 07:36
Published 23 сентября 2020, 07:36
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Госпиталь должен заработать уже на следующей неделе. По данным издания, плановых пациентов торопят оформить все необходимые документы, так как с понедельника госпитализация может оказаться под вопросом.
«Этот госпиталь был готов еще в мае, он станет самым большим в городе. Количество коек должно составить 650», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это будет уже третий ковидный госпиталь.