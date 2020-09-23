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Posted 23 сентября 2020, 07:36

Published 23 сентября 2020, 07:36

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Самый большой ковидный госпиталь откроют в Ростове

23 сентября 2020, 07:36
В Ростове-на-Дону планируется открыть еще один ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы, пишет 1Rnd.

Госпиталь должен заработать уже на следующей неделе. По данным издания, плановых пациентов торопят оформить все необходимые документы, так как с понедельника госпитализация может оказаться под вопросом.

«Этот госпиталь был готов еще в мае, он станет самым большим в городе. Количество коек должно составить 650», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это будет уже третий ковидный госпиталь.

Добавим, что в области коронавирусом заболели более 20 тысяч человек.

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