Стало известно об ужесточении масочного режима в автобусах в Ростове

Posted 23 сентября 2020, 20:10
Published 23 сентября 2020, 20:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил проверить соблюдением масочного режима в автобусах. Рейды прошли на Центральном рынке и в СЖМ.
Выяснилось, что у пассажиров есть маски, но надевать их они не хотят. При этом водителям автобусов запретили впускать нарушителей.
По информации мэрии, с предприятиями, которые постоянно допускают нарушения, будут расторгнуты договоры. Всего в рамках рейда с линии сняли два автобуса.
Алексей Логвиненко заявил, что усиление контроля связано с угрозой распространения коронавируса.