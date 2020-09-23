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Posted 23 сентября 2020, 20:10

Published 23 сентября 2020, 20:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Стало известно об ужесточении масочного режима в автобусах в Ростове

23 сентября 2020, 20:10
В Ростове-на-Дону усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, заявили в мэрии.

Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил проверить соблюдением масочного режима в автобусах. Рейды прошли на Центральном рынке и в СЖМ.

Выяснилось, что у пассажиров есть маски, но надевать их они не хотят. При этом водителям автобусов запретили впускать нарушителей.

По информации мэрии, с предприятиями, которые постоянно допускают нарушения, будут расторгнуты договоры. Всего в рамках рейда с линии сняли два автобуса.

Алексей Логвиненко заявил, что усиление контроля связано с угрозой распространения коронавируса.

#Общество#Новости
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