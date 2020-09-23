В Ростовской области еще 183 человека заболели коронавирусом

Posted 23 сентября 2020, 07:58
Published 23 сентября 2020, 07:58
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Новые случаи зарегистрированы в 30 городах и районах. В том числе Ростове, Волгодонске, Азове, Батайске.
В больницах находятся 1288 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 63 тяжелобольных. Под медицинским наблюдением находятся 9,3 тысячи граждан.
«Умерли за сутки девять человек — три женщины и шестеро мужчин. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.
За все время скончались 460 граждан с подтвержденным диагнозом. Ранее Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения нужны в Ростове из-за коронавируса.