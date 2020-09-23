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Posted 23 сентября 2020, 07:58

Published 23 сентября 2020, 07:58

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области еще 183 человека заболели коронавирусом

23 сентября 2020, 07:58
За последние 24 часа в Ростовской области коронавирусом заразились 183 человека и выздоровели 1390 пациентов, сообщили в правительстве региона.

Новые случаи зарегистрированы в 30 городах и районах. В том числе Ростове, Волгодонске, Азове, Батайске.

В больницах находятся 1288 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 63 тяжелобольных. Под медицинским наблюдением находятся 9,3 тысячи граждан.

«Умерли за сутки девять человек — три женщины и шестеро мужчин. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.

За все время скончались 460 граждан с подтвержденным диагнозом. Ранее Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения нужны в Ростове из-за коронавируса.

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