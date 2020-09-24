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Posted 24 сентября 2020, 14:57

Published 24 сентября 2020, 14:57

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчанина будут судить за избиение полицейского

Ростовчанина будут судить за избиение полицейского

24 сентября 2020, 14:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя за нападение на сотрудника полиции, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в августе в дежурной части отдела полиции. Сюда доставили 36-летнего мужчину, который совершил административное правонарушение.

«Задержанный был пьян и напал на сотрудника. Он несколько раз ударил его кулаком по лицу», — сказано в сообщении. После этого завели уголовное дело, его направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее другой житель Ростовской области избил остановившего его полицейского.

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