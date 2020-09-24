Ростовчанина будут судить за избиение полицейского

Posted 24 сентября 2020, 14:57
Published 24 сентября 2020, 14:57
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Происшествие случилось в августе в дежурной части отдела полиции. Сюда доставили 36-летнего мужчину, который совершил административное правонарушение.
«Задержанный был пьян и напал на сотрудника. Он несколько раз ударил его кулаком по лицу», — сказано в сообщении. После этого завели уголовное дело, его направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.