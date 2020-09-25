ЕР благоустроит общественные и дворовые территории почти на 40 млрд рублей

В своем недавнем выступлении президент России отметил, что с этого года поддержку федерального бюджета будут получать не менее 160 проектов, позволяющих благоустраивать малые города и исторические поселения. А благодаря принятому по инициативе “Единой России” закону о “Народном бюджете” население само будет решать, что нужно благоустроить в первую очередь в том или ином городе или поселке. Такое решение будет вырабатываться на общественных слушаниях и приниматься в ходе рейтингового голосования, пишет mkset.ru..