ЕР благоустроит общественные и дворовые территории почти на 40 млрд рублей

Posted 25 сентября 2020, 12:10
Published 25 сентября 2020, 12:10
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
В своем недавнем выступлении президент России отметил, что с этого года поддержку федерального бюджета будут получать не менее 160 проектов, позволяющих благоустраивать малые города и исторические поселения. А благодаря принятому по инициативе “Единой России” закону о “Народном бюджете” население само будет решать, что нужно благоустроить в первую очередь в том или ином городе или поселке. Такое решение будет вырабатываться на общественных слушаниях и приниматься в ходе рейтингового голосования, пишет mkset.ru..
Два года назад в России впервые стали ежегодно поддерживать 80 проектов, направленных на благоустройство малых городов и исторических поселений. И, как подчеркнул Владимир Путин, с этого года их количество увеличивается вдвое.
Хотя не так давно намеревались сократить ряд направлений этой программы, например по благоустройству территорий дворов, но «Единая Россия» решила защитить интересы населения.
По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, к ним обращались жители с просьбой «сохранить программу по благоустройству дворов». Эта просьба звучала и в ходе дискуссий в регионах страны.
Вместе с федеральными программами благоустраивать населенные пункты помогает и проект единороссов, носящий название «Городская среда», который начал работать с 2017 года. Депутаты самого разного уровня проводили активную работу по его продвижению, и только в этом году федеральный бюджет выделил на его реализацию около 38,5 миллиардов рублей. На эти деньги будут благоустроены порядка пяти тысяч общественных территорий и шести тысяч дворов в российских населенных пунктах.
По данным, имеющимся у координатора проекта, депутата Государственной думы Павла Качкаева, около 80 процентов жителей страны довольны тем, как идет благоустройство. Об этом говорят результаты недавнего опроса, сообщает сайт ER.ru.
Этого удалось добиться и благодаря совместному мониторингу жителей и активистов партийного проекта, которые отслеживают, как идут работы на каждом этапе благоустройства, начиная со сроков заключения контракта и заканчивая сроками и качеством выполненных работ, наличием гарантийных обязательств.
Ранее благодаря таким проектам шло благоустройство лишь в отдельных регионах, но теперь подобная возможность сделать жизнь населения комфортней есть у всех субъектов РФ.
В 2020 году в Ростовской области 159 общественных пространств получат новый облик. Общий объем финансирования на 2020 год — 1,8 млрд. рублей, рассказал региональный координатор партпроекта «Городская среда», депутат Заксобрания Ростовской области Ашот Хбликян.
По его словам, значительное количество объектов будут благоустроены благодаря активности жителей в рамках проектов инициативного бюджетирования.
«Жители области стали активнее принимать участие в судьбе своего города и поселка. Нередко инициативы приходят даже через социальные сети. Такие сигналы с территорий стали важной частью общественного контроля за ходом благоустройства, поскольку замечания жителей в большей степени отражают реальную картину», - подчеркнул парламентарий.
Ашот Хбликян также добавил, что проект ведет мониторинг соблюдения сроков на объектах. В частности, на объекте «Первая миля» линейного экопарка вдоль реки Темерник.
«Мы постоянно на связи с заказчиком, подрядчиком и областным министерством ЖКХ. Это стратегический объект для донской столицы, важно сделать его качественно и в срок», - отметил региональный координатор проекта.