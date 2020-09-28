Суд не смог взыскать с экс-владельца «Агродона» 1 млрд рублей

По информации СПАРК, ООО «Агродон» зарегистрировали в 2008 году. Василий Бабаев являлся единственным собственником компании. Ему также принадлежали предприятия «Растдон» и «Суадон». В отношении последнего также введена процедура конкурсного производства, применяемая при банкротстве.