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Posted 28 сентября 2020, 10:54

Published 28 сентября 2020, 10:54

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Суд не смог взыскать с экс-владельца «Агродона» 1 млрд рублей

28 сентября 2020, 10:54
Арбитражный суд Ростовской области отказал в требовании конкурсного управляющего ООО «Агродон» в привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца предприятия Василия Бабаева, говорится на сайте «Электронное правосудие».

Из документов суда следует, что конкурсный управляющий обанкротившейся компании потребовал взыскать с Бабаева 918,2 миллиона рублей. В такую сумму была оценена задолженность предприятия.

Арбитраж признал ООО «Агродон» банкротом в 2019 году. Основным кредитором компании является Внешэкономбанк. Его требования составили 19,7 миллиарда рублей, из которых основной долг составил более 14 миллиардов рублей, проценты по кредиту — 4,8 миллиарда рублей, 918,2 миллиона рублей — неустойка.

По информации СПАРК, ООО «Агродон» зарегистрировали в 2008 году. Василий Бабаев являлся единственным собственником компании. Ему также принадлежали предприятия «Растдон» и «Суадон». В отношении последнего также введена процедура конкурсного производства, применяемая при банкротстве.

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