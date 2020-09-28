Суд не смог взыскать с экс-владельца «Агродона» 1 млрд рублей

Posted 28 сентября 2020, 10:54
Published 28 сентября 2020, 10:54
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Из документов суда следует, что конкурсный управляющий обанкротившейся компании потребовал взыскать с Бабаева 918,2 миллиона рублей. В такую сумму была оценена задолженность предприятия.
Арбитраж признал ООО «Агродон» банкротом в 2019 году. Основным кредитором компании является Внешэкономбанк. Его требования составили 19,7 миллиарда рублей, из которых основной долг составил более 14 миллиардов рублей, проценты по кредиту — 4,8 миллиарда рублей, 918,2 миллиона рублей — неустойка.
По информации СПАРК, ООО «Агродон» зарегистрировали в 2008 году. Василий Бабаев являлся единственным собственником компании. Ему также принадлежали предприятия «Растдон» и «Суадон». В отношении последнего также введена процедура конкурсного производства, применяемая при банкротстве.