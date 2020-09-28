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Posted 28 сентября 2020, 14:51

Published 28 сентября 2020, 14:51

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

В Каменске-Шахтинском объяснили сложности работы детской поликлиники

В Каменске-Шахтинском объяснили сложности работы детской поликлиники

28 сентября 2020, 14:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нехваткой кадров объяснили очереди в детской поликлинике в Каменске-Шахтинском местные власти.

Жители города начали жаловаться на то, что взять номерок к врачу практически невозможно, телефонная выдача практически не работает. В итоге в поликлинике образовывается толпа из пришедших за справками в садик или школу.

«В связи с нехваткой кадров расписание постоянно меняется и выдавать номерки по предварительной записи не представляется возможным», — прокомментировали ситуацию власти. Взять номерок можно, придя в поликлинику в день приема или отложить по телефону, но тоже день в день.

Напомним, на очереди в детских поликлиниках жаловались в июле, когда в Ростовской области возобновили работу детсады.

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#Общество#Новости
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