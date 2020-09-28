В Каменске-Шахтинском объяснили сложности работы детской поликлиники

Posted 28 сентября 2020, 14:51
Published 28 сентября 2020, 14:51
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Жители города начали жаловаться на то, что взять номерок к врачу практически невозможно, телефонная выдача практически не работает. В итоге в поликлинике образовывается толпа из пришедших за справками в садик или школу.
«В связи с нехваткой кадров расписание постоянно меняется и выдавать номерки по предварительной записи не представляется возможным», — прокомментировали ситуацию власти. Взять номерок можно, придя в поликлинику в день приема или отложить по телефону, но тоже день в день.
Напомним, на очереди в детских поликлиниках жаловались в июле, когда в Ростовской области возобновили работу детсады.