Число жертв коронавируса в мире преодолело порог в 1 миллион

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, лидером по числу скончавшихся в результате болезни являются Соединенные Штаты (двести пять тысяч). На втором месте Бразилия (сто сорок две тысячи), на третьем — Индия (девяносто пять с половиной тысяч).