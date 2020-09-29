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Posted 29 сентября 2020, 12:04

Published 29 сентября 2020, 12:04

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Число жертв коронавируса в мире преодолело порог в 1 миллион

Число жертв коронавируса в мире преодолело порог в 1 миллион

29 сентября 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире из-за коронавируса скончались более одного миллиона человек.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, лидером по числу скончавшихся в результате болезни являются Соединенные Штаты (двести пять тысяч). На втором месте Бразилия (сто сорок две тысячи), на третьем — Индия (девяносто пять с половиной тысяч).

Отмечается, что общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло тридцати трех миллионов.

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