Число жертв коронавируса в мире преодолело порог в 1 миллион

Posted 29 сентября 2020, 12:04
Published 29 сентября 2020, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, лидером по числу скончавшихся в результате болезни являются Соединенные Штаты (двести пять тысяч). На втором месте Бразилия (сто сорок две тысячи), на третьем — Индия (девяносто пять с половиной тысяч).
Отмечается, что общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло тридцати трех миллионов.