Голубев попросил главу Росрыболовства помочь оздоровить Дон

Posted 29 сентября 2020, 09:47
Published 29 сентября 2020, 09:47
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Встреча состоялась во вторник, на ней обсудили задачи оздоровления и развития водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Губернатор заявил, что поддержка в этом вопросе имеет серьезное значение.
«От поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона зависит водоснабжение миллионов людей, работа компаний, сохранение водных биоресурсов. Это касается и социально-экономического развития регионов», — заявил глава области.
Шестаков согласился, что тема является важной для 15 регионов, через которые протекает Дон. Росрыболовство будет содействовать включению в федеральные программы этих проектов.
Ранее Голубев обращался с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину.
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