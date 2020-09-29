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Posted 29 сентября 2020, 09:47

Published 29 сентября 2020, 09:47

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Голубев попросил главу Росрыболовства помочь оздоровить Дон

29 сентября 2020, 09:47
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова помочь в оздоровлении Дона и Цимлы, сообщили в правительстве региона.

Встреча состоялась во вторник, на ней обсудили задачи оздоровления и развития водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Губернатор заявил, что поддержка в этом вопросе имеет серьезное значение.

«От поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона зависит водоснабжение миллионов людей, работа компаний, сохранение водных биоресурсов. Это касается и социально-экономического развития регионов», — заявил глава области.

Шестаков согласился, что тема является важной для 15 регионов, через которые протекает Дон. Росрыболовство будет содействовать включению в федеральные программы этих проектов.

Ранее Голубев обращался с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, что Голубев победил на выборах губернатора, которые состоялись 13 сентября.

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