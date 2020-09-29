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Posted 29 сентября 2020, 16:36

Published 29 сентября 2020, 16:36

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Парки и кинотеатры в Ростове пригрозили закрыть при несоблюдении эпидтребований

29 сентября 2020, 16:36
Сюжет
Коронавирус
Власти Ростова-на-Дону призвали парки, театры и кинотеатры обеспечивать безопасность на рабочих местах, а посетителей – соблюдать необходимые санитарные нормы для исключения ситуации с возобновлением ограничения деятельности сферы культуры, говорится в сообщении городской администрации.

Представители администрации города провели рейды с целью в Детской музыкальной школе имени М.Ф. Гнесина, Детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского, Детской школе искусств № 1 имени В.С. Ходоша, парке «Левобережный», парке имени 1 Мая, Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре.

Как отмечается в сообщении городских властей, на всех объектах осуществляются необходимые профилактические мероприятия, соблюдается масочный режим, работают рециркуляторы, дезинфицируют помещения.

Ранее в Ростовской области владельцам торговых объектов власти региона рекомендовали не обслуживать клиентов, не соблюдающих масочный режим.

#Общество#Коронавирус#Новости
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