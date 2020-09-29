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Posted 29 сентября 2020, 17:14

Published 29 сентября 2020, 17:14

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Ростовские ветеринары пытаются спасти кошку, заболевшую коронавирусом

29 сентября 2020, 17:14
В Ростове-на-Дону ветеринары и волонтеры Центра для безнадзорных животных пытаются спасти кошку, заболевшую коронавирусом, сообщили сотрудники ЦБЖ.

В сообщении Центра говорится, что к ним поступила бездомная кошка в очень тяжелом состоянии. Ветеринары поставили ей страшный диагноз ФИП-инфекционный перитонит. Скорее всего животное заразилось коронавирусной инфекцией, а она на фоне стресса мутировала.

При этом в Ростове такие заболевания не лечат. Сотрудники Центра нашли Московскую группу волонтёров, которые помогают кошкам с таким страшным заболеванием.

«Они нам выслали план лечения, дозировку, название препарата которым следует лечить животное, 12 недель подряд. Но это стоит баснословных денег, за весь период лечения уйдёт порядка 120 тыс рублей. То есть в месяц надо будет собирать только на эту кошку не меньше 40 тысяч рублей, так как одна ампула препарата для лечения стоит 6200 рублей, а в месяц ей их надо порядка 6-7 штук», — сказано в сообщении.

Сотрудники Центра попросили совета у подписчиков группы в социальной сети, стоит ли спасать заболевшую кошку или будет гуманнее ее усыпить.

Многие высказались за спасение животного, мотивируя это тем, что у каждого должен быть шанс. Однако нашлись и те, кто высказал диаметрально противоположное мнение: «Будем честны, придётся усыплять. Я так понимаю выбор спасти одну кошку или несколько животных? Жестоко, конечно, определять судьбу животного», — написал один из комментаторов.

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