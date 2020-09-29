Ростовские ветеринары пытаются спасти кошку, заболевшую коронавирусом

«Они нам выслали план лечения, дозировку, название препарата которым следует лечить животное, 12 недель подряд. Но это стоит баснословных денег, за весь период лечения уйдёт порядка 120 тыс рублей. То есть в месяц надо будет собирать только на эту кошку не меньше 40 тысяч рублей, так как одна ампула препарата для лечения стоит 6200 рублей, а в месяц ей их надо порядка 6-7 штук», — сказано в сообщении.