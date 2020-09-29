В Ростове армяне собрали 2 млн рублей на помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе

Posted 29 сентября 2020, 08:30
Published 29 сентября 2020, 08:30
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Представители ДСАМ объявили о сборе средств в социальных сетях на минувших выходных. На призыв откликнулись армяне со всего мира.
«У нас большой опыт в сборе средств, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута (мощные взрывы в порту Бейрута произошли 4 августа). За прошедшие два дня нам звонили из Казахстана, Украины, Европы, спрашивали, как перевести деньги. Суммы разные поступают: от 50 рублей до 50 тысяч рублей. Также мы в ближайшее время будем уточнять, какие медикаменты или одежда требуется пострадавшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе и займемся организацией конкретных сборов», — прокомментировал Геворк Григорян. У нас большой опыт в сборе, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута.
Если вы хотите помочь мирным жителям Нагорного Карабаха, оказавшимся в зоне боевых действий, ДСАМ просит связаться по телефону: +7 9381516204.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий. Есть погибшие среди гражданских и военных. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане введены комендантский час и частичная мобилизация. Минобороны Нагорного Карабаха сообщает о 84 погибших военнослужащих от 18 до 48 лет (на 29 сентября), Баку не раскрывает свои потери.
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