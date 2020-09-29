В Ростове армяне собрали 2 млн рублей на помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе

«У нас большой опыт в сборе средств, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута (мощные взрывы в порту Бейрута произошли 4 августа). За прошедшие два дня нам звонили из Казахстана, Украины, Европы, спрашивали, как перевести деньги. Суммы разные поступают: от 50 рублей до 50 тысяч рублей. Также мы в ближайшее время будем уточнять, какие медикаменты или одежда требуется пострадавшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе и займемся организацией конкретных сборов», — прокомментировал Геворк Григорян. У нас большой опыт в сборе, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута.