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Posted 29 сентября 2020, 08:30

Published 29 сентября 2020, 08:30

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

В Ростове армяне собрали 2 млн рублей на помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе

29 сентября 2020, 08:30
Сюжет
Эксклюзив
«Донской союз армянской молодежи» (ДСАМ) за два дня собрал около двух миллионов рублей на помощь пострадавшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе, рассказал RostovGazeta председатель ДСАМ Геворк Григорян.

Представители ДСАМ объявили о сборе средств в социальных сетях на минувших выходных. На призыв откликнулись армяне со всего мира.

«У нас большой опыт в сборе средств, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута (мощные взрывы в порту Бейрута произошли 4 августа). За прошедшие два дня нам звонили из Казахстана, Украины, Европы, спрашивали, как перевести деньги. Суммы разные поступают: от 50 рублей до 50 тысяч рублей. Также мы в ближайшее время будем уточнять, какие медикаменты или одежда требуется пострадавшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе и займемся организацией конкретных сборов», — прокомментировал Геворк Григорян. У нас большой опыт в сборе, недавно нам удалось собрать миллион рублей на помощь армянскому населению Бейрута.

Если вы хотите помочь мирным жителям Нагорного Карабаха, оказавшимся в зоне боевых действий, ДСАМ просит связаться по телефону: +7 9381516204.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий. Есть погибшие среди гражданских и военных. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане введены комендантский час и частичная мобилизация. Минобороны Нагорного Карабаха сообщает о 84 погибших военнослужащих от 18 до 48 лет (на 29 сентября), Баку не раскрывает свои потери.

#Политика#Эксклюзив#Новости
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