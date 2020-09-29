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Posted 29 сентября 2020, 08:31

Published 29 сентября 2020, 08:31

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 190 человек

29 сентября 2020, 08:31
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 190 и достигло 21740 пациентов, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за сутки 187 человек, за весь период — 17125 зараженных. Новые случаи заболевания выявили в 27 городах и районах.

«В больницах остаются 1403 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 84 пациента. В области провели более 677 тысяч исследований на инфекцию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертвами инфекции стали 486 человек. Ранее ученые смоделировали распространение коронавируса в Ростовской области.

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