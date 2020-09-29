В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 190 человек

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 190 и достигло 21740 пациентов, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за сутки 187 человек, за весь период — 17125 зараженных. Новые случаи заболевания выявили в 27 городах и районах. «В больницах остаются 1403 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 84 пациента. В области провели более 677 тысяч исследований на инфекцию», — сказано в сообщении. Отмечается, что жертвами инфекции стали 486 человек. Ранее ученые смоделировали распространение коронавируса в Ростовской области.