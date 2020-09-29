Железную дорогу через Северный жилой массив предложили построить в Ростове

Posted 29 сентября 2020, 13:20
Published 29 сентября 2020, 13:20
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Предложение о строительстве новой железной дороги внесли авторы программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова в рамках «Стратегии развития холдинга „РЖД“ на период до 2030 года» для проекта «Городская электричка».
Двухпутные линии собираются построить к 2025 году. Разработчики проекта уверены, это позволит охватить услугами скоростного внеуличного транспорта 549,6 тысячи человек и увеличить среднесуточный пассажиропоток к 2026 году до 10,56 тысячи человек. Для сравнения, в январе–феврале 2020 года до принятия ограничительных мер по коронавирусу этот показатель составлял около 700 человек.
На полукольце планируют построить шесть железнодорожных станций. Стоимость проекта без учета затрат на выкуп частной недвижимости оценивается в 10,5 миллиарда рублей.