Железную дорогу через Северный жилой массив предложили построить в Ростове

Двухпутные линии собираются построить к 2025 году. Разработчики проекта уверены, это позволит охватить услугами скоростного внеуличного транспорта 549,6 тысячи человек и увеличить среднесуточный пассажиропоток к 2026 году до 10,56 тысячи человек. Для сравнения, в январе–феврале 2020 года до принятия ограничительных мер по коронавирусу этот показатель составлял около 700 человек.