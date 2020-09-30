rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2020, 09:06

Published 30 сентября 2020, 09:06

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Банкротство грозит управляющей компании в Ростове, задолжавшей за свет 20 млн рублей

Банкротство грозит управляющей компании в Ростове, задолжавшей за свет 20 млн рублей

30 сентября 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
УК «Достижение» в Ростове-на-Дону могут обанкротить из-за задолженности за электроэнергию в размере 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

По данным энергоснабжающей организации, управляющая компания не платила за свет в течение 25 месяцев. В настоящее время в отношении нее в разных судах рассматриваются иски на общую сумму в размере 11,4 миллиона рублей. Кроме того, «УК Достижение» были направлены исполнительные листы на сумму 6,6 миллиона рублей.

При этом, по данным энергетиков, УК собирает деньги с граждан, но куда эти средства направлялись — остается загадкой.

УК «Достижение» управляет 202 многоквартирными домами, на обслуживании у нее находится почти четыре тысячи лицевых счетов.

Материалы по теме
В Ростове УК лишится лицензии после визита замминистра ЖКХ
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика