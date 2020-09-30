Банкротство грозит управляющей компании в Ростове, задолжавшей за свет 20 млн рублей

По данным энергоснабжающей организации, управляющая компания не платила за свет в течение 25 месяцев. В настоящее время в отношении нее в разных судах рассматриваются иски на общую сумму в размере 11,4 миллиона рублей. Кроме того, «УК Достижение» были направлены исполнительные листы на сумму 6,6 миллиона рублей.