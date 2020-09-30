Банкротство грозит управляющей компании в Ростове, задолжавшей за свет 20 млн рублей

Posted 30 сентября 2020, 09:06
Published 30 сентября 2020, 09:06
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
По данным энергоснабжающей организации, управляющая компания не платила за свет в течение 25 месяцев. В настоящее время в отношении нее в разных судах рассматриваются иски на общую сумму в размере 11,4 миллиона рублей. Кроме того, «УК Достижение» были направлены исполнительные листы на сумму 6,6 миллиона рублей.
При этом, по данным энергетиков, УК собирает деньги с граждан, но куда эти средства направлялись — остается загадкой.
УК «Достижение» управляет 202 многоквартирными домами, на обслуживании у нее находится почти четыре тысячи лицевых счетов.