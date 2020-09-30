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Posted 30 сентября 2020, 10:42

Published 30 сентября 2020, 10:42

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Бывшего главврача Дома ребенка осудили в Каменске-Шахтинском за хищение миллионов

Бывшего главврача Дома ребенка осудили в Каменске-Шахтинском за хищение миллионов

30 сентября 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области вынесли приговор в отношении бывшего главного врача Дома ребенка за мошенничество, сообщили в региональном УСКР.

Суд установил, что фигурант вместе с главным бухгалтером похищали деньги учреждения в Каменске-Шахтинском. Средства выделяло региональное правительство.

«Всего было украдено более 3,5 миллиона рублей. Деньги под видом зарплаты переводили людям, которые здесь не работали», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения в колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сотрудница подразделения Росстандарта в Ростове попалась на взятке.

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