Бывшего главврача Дома ребенка осудили в Каменске-Шахтинском за хищение миллионов

Posted 30 сентября 2020, 10:42
Published 30 сентября 2020, 10:42
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Суд установил, что фигурант вместе с главным бухгалтером похищали деньги учреждения в Каменске-Шахтинском. Средства выделяло региональное правительство.
«Всего было украдено более 3,5 миллиона рублей. Деньги под видом зарплаты переводили людям, которые здесь не работали», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения в колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.