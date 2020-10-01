Больная коронавирусом кошка в Ростове может не пережить лечения

Posted 1 октября 2020, 15:03
Published 1 октября 2020, 15:03
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
Волонтеры Центра безнадзорных животных на днях рассказали о заболевшей коронавирусной инфекцией кошке. Лечение бездомной кошки, которую подбросили к Центру, ветеринары оценили в 120 тысяч рублей. По словам Юрия Пономарева, состояние животного оценивается как крайне тяжелое. В пятницу кошку должны взять на передержку, оплачивать все расходы на лечение будут сами волонтеры.
«Поймите, это не совсем коронавирусная инфекция. Кошечка заболела инфекционным заболеванием, которое было и десять лет назад. Болезнь может передаваться другим кошкам, этой формой болеют и собаки. Действительно кошка больная, надо ее лечить, но процент выздоровления в этом случае, как наши врачи говорят, мизерный», — комментирует Пономарев.
Спикер добавил, что сейчас Центр безнадзорных животных не занимается эвтаназией.
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