Больная коронавирусом кошка в Ростове может не пережить лечения

«Поймите, это не совсем коронавирусная инфекция. Кошечка заболела инфекционным заболеванием, которое было и десять лет назад. Болезнь может передаваться другим кошкам, этой формой болеют и собаки. Действительно кошка больная, надо ее лечить, но процент выздоровления в этом случае, как наши врачи говорят, мизерный», — комментирует Пономарев.