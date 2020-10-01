Пылевая буря в Ростове идет на спад

Предотвратить пылевые бури нельзя. Их появление зависит от атмосферной циркуляции. В среднем, повторяемость сильных ветров, вызывающих бури, составляет 3-4 раза за десятилетие. В Гидрометцентре сообщили, что сильные бури отмечались в 1949, 1960, 1969, 1984 годах. Но тогда они носили категорию опасного явления, и длились на протяжении одной-двух недель.