Пылевая буря в Ростове идет на спад

Posted 1 октября 2020, 10:46
Published 1 октября 2020, 10:46
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
«Пылевые бури возникают не от каждого сильного ветра. В Ростовской области уже два месяца не выпадало больших объемов осадков. Почва стала сухой. И под воздействием усиления барических градиентов, ветер юго-восточного направления нес пыль, песок и верхние слои почвы. Наблюдательная сеть Ростовской области зарегистрировала ухудшение видимости до тысячи метров», — прокомментировала заместитель начальника ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко.
Предотвратить пылевые бури нельзя. Их появление зависит от атмосферной циркуляции. В среднем, повторяемость сильных ветров, вызывающих бури, составляет 3-4 раза за десятилетие. В Гидрометцентре сообщили, что сильные бури отмечались в 1949, 1960, 1969, 1984 годах. Но тогда они носили категорию опасного явления, и длились на протяжении одной-двух недель.
«И хотя вчера была большая скорость ветра, буря не достигла критерия сильной. В ближайшие сутки порывы ветра местами сохранятся до 20 метров в секунду, а уже 3 октября мы ожидаем не выше 15 метров в секунду», — сообщила Виктория Антоненко.
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