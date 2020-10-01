Сухогруз в Ростове чуть не утопил рыбака на лодке

Подписчики паблика обвинили рыбаков в беспечности и в том, что они сами подвергают себя опасности. «Им надо лодки простреливать за выезд на фарватер, тем более сейчас, когда половину Дона выдуло», — предложил один из ростовчан. «Я представляю, какие были комментарии в рубке», — прокомментировал видео другой. «Если бы этот мужчина увидел, что бывает с человеком, попавшим под винт, то никогда бы не сел в свою кухонную посудину и не поплыл на фарватер», — выразил свое мнение еще один комментатор.