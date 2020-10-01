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Posted 1 октября 2020, 11:25

Published 1 октября 2020, 11:25

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Сухогруз в Ростове чуть не утопил рыбака на лодке

1 октября 2020, 11:25
В Ростове-на-Дону сухогруз едва не утопил мужчину, который рыбачил в реке на лодке, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел в четверг, 1 октября. По словам автора сообщения, мужчина заплыл за фарватер и не смог вовремя отплыть, когда заметил приближение корабля.

В результате избежать столкновения с судном рыбаку не удалось, несмотря на то, что он старался грести очень быстро. Мужчина при этом не пострадал.

Из размещенного в популярном паблике видеоролика также известно, что за фарватером находилось сразу несколько лодок, однако всем рыбакам удалось отплыть.

Подписчики паблика обвинили рыбаков в беспечности и в том, что они сами подвергают себя опасности. «Им надо лодки простреливать за выезд на фарватер, тем более сейчас, когда половину Дона выдуло», — предложил один из ростовчан. «Я представляю, какие были комментарии в рубке», — прокомментировал видео другой. «Если бы этот мужчина увидел, что бывает с человеком, попавшим под винт, то никогда бы не сел в свою кухонную посудину и не поплыл на фарватер», — выразил свое мнение еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон снизился до критических отметок.

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