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Posted 1 октября 2020, 14:11

Published 1 октября 2020, 14:11

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Злостного неплательщика алиментов в Ростове отправили в зоопарк

1 октября 2020, 14:11
В Ростове-на-Дону злостного неплательщика алиментов отправили на исправительные работы в зоопарк, говорится в сообщении регионального управления ФССП.

Местный житель задолжал 101 тысячу рублей алиментов своему ребенку, нигде официально не работал и скрывался от судебных приставов.

Приставы составили в отношении должника административный протокол, а суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов и отправил его на обязательные работы сроком на 30 часов.

Отрабатывать их нерадивому отцу придется в зоопарке Ростова-на-Дону.

Ранее судебные приставы арестовали машину у ростовчанина из-за 260 неоплаченных штрафов ГИБДД.

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